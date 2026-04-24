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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Leckage an Leitung lässt Gas ausströmen

Aurich-Rahe (ots)

Ein Gaswarnmelder hat die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Oldersumer Straße am Freitagvormittag auf einen Leitungsschaden aufmerksam gemacht. Das im Kellergeschoss installierte Gerät schlug plötzlich Alarm, woraufhin die Seniorin zunächst ihren Sohn verständigte, der wiederum einen Notruf absetzte. Neben der Feuerwehr Haxtum rückten daraufhin auch der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich sowie der Energieversorger zu der gemeldeten Adresse aus. Die Dame hatte das Haus bereits verlassen, sodass die Feuerwehrleute umgehend zur Erkundung vorgehen konnten.

Während die eigens mitgeführten Messgeräte zunächst keinen Ausschlag anzeigten, gelang es dem Mitarbeiter des Energieversorgers, die minimale Leckage mit Hilfe eines feineren Instruments an einer Gasleitung ausfindig zu machen. Die Hauptzufuhr wurde folglich abgedreht, wodurch die vorherrschende Gefahrensituation schnell beseitigt worden ist. Für die notwendige Reparatur musste eine Fachfirma bemüht werden. Rund 15 Kräfte der Feuerwehr waren für gut eine halbe Stunde im Einsatz.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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