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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Flüssigkeitsreste in Behälter umgefüllt

FW-AUR: Flüssigkeitsreste in Behälter umgefüllt
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Aurich (ots)

Auf Anforderung der Polizei waren die Feuerwehren Aurich und Sandhorst am Montagabend in der Wallstraße gefordert. Innerhalb eines dortigen Gebäudes wurde eine stark geruchsaussondernde Substanz vorgefunden, bei der es sich um Buttersäure handeln sollte. Die Einsatzkräfte gingen unter umluftunabhängigen Atemschutz in die Räumlichkeiten vor und entnahmen zunächst eine Stoffprobe, ehe die Überreste der Flüssigkeit zur fachgerechten Entsorgung in verschließbare Behälter umgelagert worden sind. Rund eine Stunde dauerte der Einsatz für die 25 Feuerwehrleute an.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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