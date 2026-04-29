Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Flüssigkeitsreste in Behälter umgefüllt

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Aurich (ots)

Auf Anforderung der Polizei waren die Feuerwehren Aurich und Sandhorst am Montagabend in der Wallstraße gefordert. Innerhalb eines dortigen Gebäudes wurde eine stark geruchsaussondernde Substanz vorgefunden, bei der es sich um Buttersäure handeln sollte. Die Einsatzkräfte gingen unter umluftunabhängigen Atemschutz in die Räumlichkeiten vor und entnahmen zunächst eine Stoffprobe, ehe die Überreste der Flüssigkeit zur fachgerechten Entsorgung in verschließbare Behälter umgelagert worden sind. Rund eine Stunde dauerte der Einsatz für die 25 Feuerwehrleute an.

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