Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Staubige Bauarbeiten führen Einsatz herbei

Aurich (ots)

Durch eine Staubentwicklung wurde am Dienstagmittag der Feueralarm eines Geldinstituts am Marktplatz ausgelöst. Die aufgelaufene Brandmeldeanlage veranlasste die Regionalleitstelle in Wittmund zur Entsendung der Feuerwehr Aurich. Während der Erkundungsmaßnahmen lokalisierten die Einsatzkräfte einen Alarm schlagenden Rauchmelder im Kellergeschoss. Gebrannt hatte es dort aber nicht, das Gerät war stattdessen von Baustaub getäuscht worden, der während stattfindender Handwerksarbeiten auftrat. Die im Zuge des Feueralarms evakuierten Mitarbeiter und Kunden konnten schon nach kurzer Zeit wieder in das Objekt zurückkehren.

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