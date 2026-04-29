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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Grünfläche fängt Feuer

Aurich-Brockzetel (ots)

Etwa 200 Quadratmeter Wiese gerieten am Dienstagnachmittag im Auricher Ortsteil Brockzetel in Brand. Zwar loderte das Feuer im Bereich der Straße Zum Kanal beim Eintreffen der gegen 14:35 Uhr alarmierten Kräfte der Feuerwehr Brockzetel nicht mehr großflächig, jedoch fanden sich in dem betroffenen Bereich viele kleinere Glutnester vor, die es in der Folge nach und nach abzulöschen galt. Eine gute Stunde waren die Feuerwehrleute vor Ort gefordert, ehe eine abschließende Kontrolle den vollständigen Löscherfolg bestätigen konnte.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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