FW-AUR: Mahlzeit auf Herd angebrannt
Aurich-Popens (ots)
In einem Wohngebäude in der Grenzstraße kam es am Samstagnachmittag zu einer leichten Rauchentwicklung im Küchenbereich. Während der Zubereitung war Essen auf dem Herd angebrannt, sodass der dadurch entstandene Qualm einen Rauchmelder aktivierte. Die Bewohnerin handelte schnell, schaltete den Ofen aus und öffnete die Fenster. Zur Brandnachschau alarmierte Kräfte der Feuerwehr Wallinghausen brauchten vor Ort somit keine weiteren Maßnahmen ergreifen, weshalb sie schon nach wenigen Minuten wieder einrücken konnten.
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