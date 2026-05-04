FW-AUR: Türöffnung für Rettungsdienst
Aurich (ots)
In die Händelstraße musste die Feuerwehr Aurich am Montagvormittag ausrücken. Eine Seniorin war dort in ihrem Wohnhaus gestürzt und benötigte den Rettungsdienst, dem sie aus ihrer Notsituation heraus jedoch nicht die Tür öffnen konnte. Den Feuerwehrleuten gelang es schon nach kurzer Zeit, eine Zuwegung in die Räumlichkeiten zu schaffen. Die Sanitäter übernahmen daraufhin die medizinische Versorgung der Patientin.
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