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FW-AUR: Neugieriger Besuch bei der Feuerwehr

FW-AUR: Neugieriger Besuch bei der Feuerwehr
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Aurich-Wallinghausen (ots)

Vor Kurzem waren 15 Kinder aus dem Kindergarten Lindenboom gemeinsam mit ihren beiden Erzieherinnen im Feuerwehrhaus Wallinghausen zu Gast. Von den Brandschutzerziehern Renke Heinks, Gerold Kruse und Hartmut Saathoff bekamen sie an diesem Tag die Aufgaben und Tätigkeiten der Feuerwehr nahegebracht. In einem einleitenden theoretischen Teil übten die Kinder zunächst das richtige Absetzen einer Notrufmeldung. Zum Einsatz kam hierbei der eigens hierfür angefertigte Notrufkoffer, durch den simultan und unter fachmännischer Anleitung mit der "Übungsleitstelle" telefoniert werden konnte.

Zudem ging es um die Entstehung von Feuer sowie die praktische Demonstration der Ausbreitung von gefährlichem Brandrauch bei Luftzufuhr anhand eines Rauchhauses. Im Anschluss konnten sich die Kinder das Löschfahrzeug und den Gerätewagen Großlüfter genau anschauen und bekamen die Funktion einzelner Gerätschaften und Komponenten erklärt. Natürlich durften vielerlei Ausrüstungsgegenstände auch gleich selbst in die Hand genommen werden. Alles in Allem hatten alle Beteiligten einen informativen und interessanten Vormittag bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wallinghausen.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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