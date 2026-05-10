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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Reinigungsarbeiten rufen Qualmentwicklung hervor

Aurich (ots)

Am Freitagmittag löste die Brandmeldeanlage des Einkaufszentrums am Fischteichweg Alarm aus. Die automatisch verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich leiteten nach ihrem Eintreffen sofortige Erkundungsmaßnahmen in dem bereits geräumten Gebäude ein. Rasch stellte sich dabei heraus, dass Rauchmelder in den Räumlichkeiten eines Supermarktes auf eine durch Arbeitsmaßnahmen entstandene Qualmentwicklung reagiert hatten. Nachdem das Objekt einem Verantwortlichen übergeben und der Feueralarm zurückgestellt worden war, konnte der Einsatz beendet werden.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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