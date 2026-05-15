FW-AUR: Heizungsdefekt verursacht starken Qualmausstoß
Aurich-Sandhorst (ots)
Anwohner bemerkten am Himmelfahrtsvormittag eine Rauchentwicklung im Bereich der Schulgebäude an der Johanniskirche. Durch den folglich abgesetzten Notruf wurde die Feuerwehr Sandhorst zu dem Objektkomplex entsendet. Schnell erkannten die Einsatzkräfte vor Ort, dass der Qualm aus einem Schornstein der Turnhalle austrat. Bereits vor gut eineinhalb Wochen waren die Feuerwehrleute aufgrund eines identischen Lagebilds ausgerückt. Ein zwischenzeitlich verständigter Gebäudeverantwortlicher ermöglichte wenig später den Zugang in die Räumlichkeiten, wo die hierfür mutmaßlich ursächliche Heizungsanlage abgeschaltet und ein weiterer Rauchaustritt damit unterbunden worden ist.
Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell