Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Heizungsdefekt verursacht starken Qualmausstoß

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Aurich-Sandhorst (ots)

Anwohner bemerkten am Himmelfahrtsvormittag eine Rauchentwicklung im Bereich der Schulgebäude an der Johanniskirche. Durch den folglich abgesetzten Notruf wurde die Feuerwehr Sandhorst zu dem Objektkomplex entsendet. Schnell erkannten die Einsatzkräfte vor Ort, dass der Qualm aus einem Schornstein der Turnhalle austrat. Bereits vor gut eineinhalb Wochen waren die Feuerwehrleute aufgrund eines identischen Lagebilds ausgerückt. Ein zwischenzeitlich verständigter Gebäudeverantwortlicher ermöglichte wenig später den Zugang in die Räumlichkeiten, wo die hierfür mutmaßlich ursächliche Heizungsanlage abgeschaltet und ein weiterer Rauchaustritt damit unterbunden worden ist.

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