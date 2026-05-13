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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Getäuschter Rauchmelder schlägt an

Aurich (ots)

Wasserdampf hat am Dienstagabend den Feueralarm einer Beherbergungsstätte ausgelöst. Die Feuerwehr Aurich war um 18:39 Uhr durch die Auslösung der Brandmeldeanlage zu dem Objekt am Ellernfeld gerufen worden. Durch die eingeleiteten Erkundungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte den aktivierten Rauchmelder innerhalb eines Zimmers lokalisieren und einen Täuschungsalarm durch Dampfentwicklung feststellen. Die Brandmeldeanlage wurde folglich zurückgestellt und die Einsatzstelle einem Objektverantwortlichen übergeben.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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