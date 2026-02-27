Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt: Gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - Polizeibeamte angespuckt - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 26. Februar 2026, 19:30 Uhr

Nach einer gefährlichen Körperverletzung und Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte wird heute Mittag ein 25-jähriger wohnungsloser Mann einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, in den Abendstunden zunächst einen 46-jährigen Altstadtbesucher und später einen einschreitenden Polizeibeamten tätlich angegriffen zu haben. Der 46-Jährige musste sich aufgrund der erlittenen Verletzungen in ärztliche Behandlung begeben. Der betroffene Polizeibeamte blieb unverletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen. Der Tatverdächtige selbst erlitt leichte Verletzungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zur Einsatzzeit auf der Flinger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die gemeinsam auf einer Bank gesessen hatten. Im weiteren Verlauf griff der 25-Jährige den 46-jährigen Altstadtbesucher überraschend an. Dabei trat er mehrfach gegen dessen Kopf und fügte ihm durch Schläge Verletzungen zu. Durch Zeugen alarmierte Einsatzkräfte der Inspektion Mitte trafen kurze Zeit später ein und unterbanden weitere Angriffe. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen richtete der Beschuldigte seine Aggressionen gegen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten, trat und spuckte mehrfach in deren Richtung. Unter erheblichem Kraftaufwand konnte der Mann schließlich überwältigt und schlussendlich festgenommen werden. Der polizeibekannte Rumäne, welcher erst am selbigen Morgen aus der JVA entlassen wurde, wird einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell