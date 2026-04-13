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FW Wathlingen: Starker Einsatz der Wathlinger Sportgruppe am Wochenende

FW Wathlingen: Starker Einsatz der Wathlinger Sportgruppe am Wochenende
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Wathlingen (ots)

Die Sportgruppe Sportgruppe der Ortsfeuerwehr Wathlingen war am vergangenen Wochenende gleich auf zwei Hochzeiten - oder besser gesagt: auf zwei Wettkämpfen - unterwegs!

FireFit Europe in Lübeck:

Am Samstag ging es für sechs unserer Sportler zum Auftakt der FireFit-Saison nach Lübeck. Im Staffelwettkampf zeigten beide Teams vollen Einsatz und sicherten sich starke Platzierungen auf Rang 9 und 15.

Auch in den Tandemläufen wurde alles gegeben: Nach vier harten Disziplinen wurde die Atemschutzflasche als Staffelstab übergeben, um gemeinsam die Plätze 10, 29 und 33 zu erkämpfen. Ein starker Auftritt unseres gemischten Teams aus Wathlingen und der Feuerwehr Hannover!

Halbmarathon Hannover:

Am Sonntag hieß es dann: Laufschuhe schnüren! Drei Kameraden starteten beim Hannover-Halbmarathon. Bei bestem Wetter und mega Stimmung an der Strecke knackten alle drei die 2-Stunden-Marke und stellten teilweise sogar neue persönliche Bestzeiten auf. Wir sind stolz auf diese sportlichen Leistungen - ein super Zeichen für die Fitness unserer Truppe!

Text: Stephan Trog, Ortsfeuerwehr Wathlingen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen
Dominik Völz
Telefon: 01514/2111515
E-Mail: fachberaterpresse@wathlingen.org
https://www.wathlingen.de/

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell

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