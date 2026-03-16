Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Frühjahrskonzert der Musikzüge der Ortsfeuerwehr Adelheidsdorf und der Freiwilligen Feuerwehr Ramlingen-Ehlershausen

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Nienhagen (ots)

Am 15.03.2025 fand ab 15 Uhr im Hagensaal in Nienhagen das Frühjahrskonzert 2026 der Musikzüge der Ortsfeuerwehr Adelheidsdorf und der Freiwilligen Feuerwehr Ramlingen-Ehlershausen statt. Vor den Augen und Ohren von ca. 150 Gästen gaben die Musikzüge unter der musikalischen Leitung von Miroslav Michnev zahlreiche Stücke aus alter und jüngerer Vergangenheit zum Besten. Arno Kühn moderierte die Veranstaltung und berichtete den Zuhörenden humorvoll interessante Informationen zu den Stücken. Während der Pause konnten die Gäste Kaffee und Kuchen gegen eine kleine Spende erwerben und so auch die weitere kostenlose Durchführung der Konzerte unterstützen.

Direkt im Anschluss an die Pause folgte eine der Besonderheiten des Konzertes: das Stück "Highland Cathedral" wurde durch Alexander Kreit originalgetreu mit dem Dudelsack begleitet. Kurz vor Ende des Konzertes wurde Friedbert Ganswindt nach beeindruckenden 63 Jahren vor dem Publikum in den verdienten Musikruhestand entlassen. Wie auch in den vergangenen Jahren zeigte sich die Veranstaltung abschließend als großer Erfolg. Das nächste Konzert der Musikzüge findet bereits am 22.03.2026 um 15:00 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Ehlershausen statt.

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