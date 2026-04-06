Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Osterfeuer in Großmoor lockt zahlreiche Besucher an

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Großmoor (ots)

Bei besten äußeren Bedingungen wurde am Samstagabend das traditionelle Osterfeuer in Großmoor entzündet. Pünktlich um 18 Uhr versammelten sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf dem Veranstaltungsgelände, um gemeinsam mit Familie, Freunden und Nachbarn einen stimmungsvollen Abend zu verbringen.

Veranstaltet wurde das Osterfeuer von der Ortsfeuerwehr Großmoor, die mit großem Engagement und einer reibungslosen Organisation für einen gelungenen Ablauf sorgte. Der feierliche Auftakt gehörte in diesem Jahr Bürgermeisterin Heike Behrens und Ortsbrandmeister Timm Conrad, die das Feuer gemeinsam mit Fackeln entzündeten. Unterstützt wurden sie dabei von Mineke und Fiete der Jugendfeuerwehr.

Auch kulinarisch ließ die Veranstaltung keine Wünsche offen. Am Kindertresen gab es frisch zubereitetes Popcorn, dazu Pommes, Bratwurst und Fischbrötchen. Am Getränkewagen konnten sich die Gäste mit gekühlten Getränken versorgen und den Abend in geselliger Runde genießen. Für Weinfreunde hatte Winzerin Carolin Klumb aus Langenlonsheim eine Auswahl ihrer Weine im Angebot.

Für die musikalische Begleitung sorgte der Feuerwehrmusikzug aus Adelheidsdorf. Mit einem abwechslungsreichen Programm trugen die Musiker maßgeblich zur guten Stimmung bei und begleiteten den Abend klangvoll.

Ein besonderer Dank gilt allen Helferinnen und Helfern sowie Unterstützern, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Das Osterfeuer in Großmoor erwies sich auch in diesem Jahr wieder als voller Erfolg und als gelungener Auftakt in das Osterwochenende.

Text: Timm Conrad

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