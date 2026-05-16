PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Holzschuppen vor Wohngebäude in Vollbrand

FW-AUR: Holzschuppen vor Wohngebäude in Vollbrand
  • Bild-Infos
  • Download
  • 5 weitere Medieninhalte

Aurich-Sandhorst (ots)

Eine Gartenhütte ist am Samstagvormittag in der Wiesenstraße ausgebrannt. Die Feuerwehren Sandhorst und Aurich waren um 10:09 Uhr alarmiert worden. Bei Ankunft an der Einsatzstelle stand der etwa zwei mal zwei Meter große Holzschuppen im Vorgarten eines Mehrparteienhauses bereits völlig in Flammen. Während Atemschutztrupps unverzüglich den Löschangriff einleiteten, sorgten weitere Feuerwehrleute für das Schließen der Fenster in den angrenzenden Gebäuden. Da der Rauch größtenteils senkrecht abzog und die Flammen zugleich rasch eingedämmt worden sind, konnte auf eine Räumung der Häuser verzichtet werden.

Innerhalb von Minuten hatten die Atemschutzgeräteträger das Feuer unter Kontrolle gebracht. Im Zuge der Nachlöscharbeiten musste die größtenteils verkohlte Konstruktion unter Vornahme einer Kettensäge aufgeschnitten werden, um das Holzgerippe zerlegen und übrige Glutnester gezielt mit Wasser ablöschen zu können. Nebenstehende Gartenhütten und der Großteil angrenzenden Buschwerks wurden erfolgreich vor einer Brandausbreitung bewahrt. Gut eine Stunde waren die rund 30 Feuerwehrkräfte vor Ort gefordert. Ebenfalls sind der Rettungsdienst, das Deutsche Rote Kreuz Aurich und die Polizei mit im Einsatz gewesen.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 17:00

    FW-AUR: Rascher Zugang dank hinterlegter Schlüssel

    Aurich (ots) - Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Walle in die Kolberger Straße gerufen. In Sorge um eine mutmaßlich hilfsbedürftige Person hatten Nachbarn die Leitstelle in Wittmund kontaktiert. Kurz darauf eintreffende Feuerwehrleute konnten bei der Überprüfung möglicher Zugänge einen Schlüsseltresor ausfindig machen, der mit Hilfe des zuständigen Pflegedienstes geöffnet und der Hausschlüssel somit erlangt ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 08:00

    FW-AUR: Getäuschter Rauchmelder schlägt an

    Aurich (ots) - Wasserdampf hat am Dienstagabend den Feueralarm einer Beherbergungsstätte ausgelöst. Die Feuerwehr Aurich war um 18:39 Uhr durch die Auslösung der Brandmeldeanlage zu dem Objekt am Ellernfeld gerufen worden. Durch die eingeleiteten Erkundungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte den aktivierten Rauchmelder innerhalb eines Zimmers lokalisieren und einen Täuschungsalarm durch Dampfentwicklung feststellen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren