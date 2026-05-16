Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Holzschuppen vor Wohngebäude in Vollbrand

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Aurich-Sandhorst (ots)

Eine Gartenhütte ist am Samstagvormittag in der Wiesenstraße ausgebrannt. Die Feuerwehren Sandhorst und Aurich waren um 10:09 Uhr alarmiert worden. Bei Ankunft an der Einsatzstelle stand der etwa zwei mal zwei Meter große Holzschuppen im Vorgarten eines Mehrparteienhauses bereits völlig in Flammen. Während Atemschutztrupps unverzüglich den Löschangriff einleiteten, sorgten weitere Feuerwehrleute für das Schließen der Fenster in den angrenzenden Gebäuden. Da der Rauch größtenteils senkrecht abzog und die Flammen zugleich rasch eingedämmt worden sind, konnte auf eine Räumung der Häuser verzichtet werden.

Innerhalb von Minuten hatten die Atemschutzgeräteträger das Feuer unter Kontrolle gebracht. Im Zuge der Nachlöscharbeiten musste die größtenteils verkohlte Konstruktion unter Vornahme einer Kettensäge aufgeschnitten werden, um das Holzgerippe zerlegen und übrige Glutnester gezielt mit Wasser ablöschen zu können. Nebenstehende Gartenhütten und der Großteil angrenzenden Buschwerks wurden erfolgreich vor einer Brandausbreitung bewahrt. Gut eine Stunde waren die rund 30 Feuerwehrkräfte vor Ort gefordert. Ebenfalls sind der Rettungsdienst, das Deutsche Rote Kreuz Aurich und die Polizei mit im Einsatz gewesen.

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