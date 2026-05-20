Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Rohrbruch löst Brandmeldeanlage aus

Aurich-Haxtum (ots)

Die Feuerwehren Haxtum, Walle und Aurich sind am Dienstagabend zu einem Pflegeheim in der Bürgermeister-Friesenborg-Straße ausgerückt. Gegen 23:10 Uhr war die Brandmeldeanlage des Gebäudekomplexes aktiviert worden. Vor Ort umgehend eingeleitete Erkundungsmaßnahmen führten die Feuerwehrleute in das Kellergeschoss. Tatsächlich wurden dort zwei völlig vernebelte Räumlichkeiten vorgefunden, in denen Rauchmelder angeschlagen hatten. Bei dem Dunst handelte es sich jedoch um Wasserdampf, der aufgrund eines Rohrleitungsschadens an einer Heizwasserleitung ausgetreten war. Mit dem Abschiebern des Rohres konnten die Einsatzkräfte den Dampfaustritt rasch stoppen. Anschließend befreiten sie das Kellergeschoss mit einem Elektrolüfter von der übrigen Vernebelung und stellten die Brandmeldeanlage wieder zurück.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell