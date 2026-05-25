Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Reizende Ausdünstung im Toilettenhaus

Aurich-Tannenhausen (ots)

Aufgrund eines unklaren Geruchs in der Toilettenanlage sind die Feuerwehr Tannenhausen und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich am Samstagnachmittag zum Badesee Tannenhausen gerufen worden. Besuchern war die ungewöhnliche Ausdünstung im Innenbereich aufgefallen, welche sich unter anderem durch Atemwegsreizungen bemerkbar machte. Eine Ursache dafür konnten die kurz darauf anrückenden Feuerwehrleute auch nach genauem Absuchen des Toilettenhauses nicht ausmachen. Die Räumlichkeiten wurden in der Folge belüftet, bis kein Geruch mehr wahrgenommen worden ist. Gut eine Dreiviertelstunde waren die Einsatzkräfte vor Ort.

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