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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwer verletzte Pedelec-Fahrerin nach Sturz

POL-PDLD: Schwer verletzte Pedelec-Fahrerin nach Sturz
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Edenkoben (ots)

Am Freitagnachmittag (29.05.2026) gegen 17:45 Uhr befuhr eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin den Wirtschaftsweg zwischen Sankt Martin und Edenkoben. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kam die 55-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter. Beim Sturz schlug sie mit dem Kopf auf einen Stein auf und erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die 55-Jährige mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Die Frau trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fahrradhelme das Risiko schwerer Kopfverletzungen bei Unfällen deutlich reduzieren können. Das Tragen eines Helms kann im Ernstfall oft schwere gesundheitliche Folgen verhindern oder sogar Leben retten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Eichenlaub, PHK'in

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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