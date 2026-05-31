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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Kellerdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Landau (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 09.05. bis zum 30.05.2026 kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Emma-Geenen-Straße in Landau zu einem Diebstahl aus einem Abstellraum im Keller. Die bislang unbekannten Täter gelangten anzunehmend über die Tiefgarage widerrechtlich in das Gebäude. Aus dem Kellerabteil wurden mitunter auch Wertgegenstände entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Es wurden vor Ort Spuren gesichert. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
C. Jung
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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