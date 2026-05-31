Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Scooter am Kalmitbad entwendet - Zeugen gesucht

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Maikammer (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Samstagnachmittag (30.05.2026) zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr einen E-Scooter am Kalmitbad in Maikammer. Das Fahrzeug war von seiner Eigentümerin im Bereich der Fahrradstellplätze abgestellt worden. Die Schadenhöhe liegt bei ca. 800 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 06323/955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Edenkoben in Verbindung zu setzen.

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