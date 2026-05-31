Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei alkoholisierte Fahrzeugführer in Edesheim und Maikammer festgestellt

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Edesheim/Maikammer (ots)

Am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag stellte die Polizei gleich zwei alkoholisierte Fahrzeugführer im Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben fest.

Gegen 19:35 Uhr kontrollierte eine Streife in der Leonhard-Eckel-Siedlung in Edesheim einen 63-jährigen Autofahrer. Während der Kontrolle nahmen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,53 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen.

Kurz nach Mitternacht, gegen 0:20 Uhr, wurde der Polizei ein in Schlangenlinien fahrender PKW auf der K6 zwischen Altdorf und Venningen gemeldet. Das Fahrzeug konnte schließlich in Maikammer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest beim 46-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,33 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus stellten die Beamten seinen Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sicher.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die erheblichen Gefahren hin, die vom Führen eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss ausgehen. Bereits geringe Mengen Alkohol können die Reaktions- und Wahrnehmungsfähigkeit deutlich beeinträchtigen.

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