Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim - Ingenheim - Scheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Billigheim - Ingenheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 31.05.2026, 20:00 Uhr, und Montag, 01.06.2026, 07:00 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in der Schafsgasse geparkten Pkw Peugeot ein. Zum Einschlagen der Scheibe wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein Pflasterstein verwendet. Aus dem Fahrzeug entwendeten unbekannte Täter eine Handtasche. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 450 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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