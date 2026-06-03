Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - ROADPOL Kontrollwoche "2 Wheelers"

Landau (ots)

Am 02.06.2026 wurden verstärkt Kontrollen des Zweiradverkehrs im Rahmen der ROADPOL Kontrollwoche "2 Wheelers" durchgeführt. Hierbei mussten zwölf Verwarnungen ausgesprochen werden. Weiterhin wurden drei Mängelberichte ausgestellt.

Um 12:37 Uhr wurde in der Ostbahnstraße in Landau ein 29-Jähriger kontrolliert, da er mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg fuhr. Es stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Daher wird er sich in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

Gegen 13 Uhr versuchte ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer vor einer Kontrolle in der Ostbahnstraße zu flüchten. Dieser konnte kurze Zeit später im Ostpark gestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Vortest wurde verweigert, daher wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zukommen.

Nähere Informationen zur ROADPOL Kontrollwoche "2 Wheelers" können hier eingesehen werden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6284551

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell