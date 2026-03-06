Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Hauptzollamt Dresden begrüßt Nachwuchskräfte

Zwölf Anwärterinnen und Anwärter starten ihr duales Studium

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dresden (ots)

Zum 1. März 2026 haben zwölf neue Nachwuchskräfte ihre Karriere beim Hauptzollamt Dresden begonnen. Im feierlichen Rahmen ernannte der Leiter des Hauptzollamts, Leitender Regierungsdirektor Franz Horak, die jungen Berufseinsteiger zu Bundesbeamtinnen bzw. -beamten auf Widerruf. Die Zollinspektoranwärterinnen und Zollinspektoranwärter starteten damit offiziell in ihr dreijähriges duales Studium für den gehobenen Dienst des Zolls.

Bundesweit beginnen zum 1. März 2026 insgesamt 400 junge Menschen ihr Studium im gehobenen Dienst beim Zoll. Neben dem Bachelor-Studium startet zu diesem Termin auch für den IT-Nachwuchs des gehobenen Dienstes das duale Studium der Verwaltungsinformatik.

Die Nachwuchskräfte absolvieren ein dreijähriges duales Studium, das mit dem akademischen Grad "Bachelor of Law" (LL.B.) abschließt. Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile finden an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung (Fachbereich Finanzen) in Rostock statt. Die Praxisphasen verbringen die angehenden Zöllnerinnen und Zöllner wiederum in verschiedenen Bereichen des Hauptzollamtes Dresden, bei nahe gelegenen Zollämtern und Zollfahndungsämtern sowie geeigneten Bereichen der Generalzolldirektion.

Mit einer Einstellung beim Zoll erhalten die Studierenden nicht nur ein fachlich hochwertiges Studium, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz mit vielen spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeiten. Dazu gehören u.a. die Bekämpfung von Schwarzarbeit und Schmuggel, die Erhebung von Steuern, die Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs sowie die Bekämpfung organisierter Kriminalität bei der Zollfahndung. Grundsätzlich übernimmt der Zoll alle seine geeigneten Nachwuchskräfte.

Für eine Einstellung zum 1. März 2027 können sich Interessierte noch bis zum 15. April 2026 beim Hauptzollamt Dresden (gehobener Zolldienst) bewerben. Für Einstellungen zum 1. September 2027 in den mittleren als auch in den gehobenen Dienst ist am 15. Oktober 2026 Bewerbungsschluss.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

Ansprechpartner für das Studium gehobener Dienst Zoll: Hauptzollamt Dresden Rebecca Weidner und Oxana Richter Telefon: 0351/4644-1048 bzw. -1045 E-Mail: presse.hza-dresden@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

Ansprechpartner für das Studium Verwaltungsinformatik beim Zoll: Generalzolldirektion Direktion I Dienstort Münster Telefon: 0228/303-14364 E-Mail: Bewerbungen-VIT@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

Original-Content von: Hauptzollamt Dresden, übermittelt durch news aktuell