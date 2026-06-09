Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Einbruch in Praxis

Freiburg (ots)

Am Samstag, 06.06.2026, gelangten gegen 03.00 Uhr zwei bislang unbekannte Tatverdächtige in eine Praxis in der Todtmooser Straße in St. Blasien. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Tatverdächtigen bei der Tatausübung gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Fahndung im Nahbereich blieb erfolglos. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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