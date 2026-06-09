Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Kollision zwischen Auto und Motorrad

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 07.06.2026, kam es gegen 10.00 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Opel und einem Motorrad in der Gurtweiler Straße in Waldshut. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 42-jährige Opel-Fahrer aus nicht abschließend geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden, in Richtung Gurtweil fahrenden 41 Jahre alten Motorradfahrer. Dieser wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ungefähr 1000 Euro.

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