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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Spende von selbstgebauten Holzspielzeugen durch ehemaligen Bauunternehmer an das Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Spende von selbstgebauten Holzspielzeugen durch ehemaligen Bauunternehmer an das Polizeipräsidium Reutlingen
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Reutlingen (ots)

Der Gründer der Baufirma Max Steinhart hat dem Polizeipräsidium Reutlingen am 13. Mai für das kindgerechte Vernehmungszimmer der Kriminalpolizei und für die noch im Aufbau befindliche Kita selbstgefertigtes Holzspielzeug an Polizeipräsident Vogel und Polizeivizepräsident Keller übergeben. Der 77-jährige Rentner hat sich, wie er bei der Übergabe schilderte, aus dem Alltagsgeschäft seiner Baufirma zurückgezogen und lebt nun in seiner Freizeit sein handwerkliches Können und Geschick aus. Hierbei fertigt er liebevoll und detailtreu Nachbauten von Baufahrzeugen samt Anhängern namhafter Hersteller an. Speziell für den Fuhrpark der Polizei bemalte er Kran, Traktor, Unimog, Stapler und Tieflader in blauer, kinderhändetauglicher und geprüfter Farbe. Die großen Vertreter des Polizeipräsidiums inspizierten mit wahrer Freude sämtliche Gerätschaften, bevor sie den kleinen, künftigen Nutzern zur Verfügung gestellt werden. (tr)

Rückfragen bitte an:

Tina Rempfer (tr), Telefon 07121/942-1101

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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