Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle, Raub in Tankstelle, Kellerbrand, Gewahrsam

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Mit Hund zusammengestoßen

Nach derzeitigen Kenntnissen leicht verletzt wurde ein 64-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf einem Feldweg im Bereich Mühlackerhof. Der Mann war dort gegen 18.45 Uhr auf seiner Harley-Davidson unterwegs, als plötzlich ein Hund, der zuvor wohl hinter einem Zaun lag, die Fahrbahn überquerte und gegen das Vorderrad der Maschine prallte. Dabei verlor der Biker die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den 64-Jährigen nachfolgend ins Krankenhaus. Der Berner Sennenhund blieb, soweit bislang bekannt ist, unverletzt. Der Sachschaden an dem Motorrad wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Unfall auf der B 10

Ein sogenannter Sekundenschlaf hat am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der B 10 geführt. Eine 73-Jährige war gegen 17.15 Uhr mit einem Audi A3 auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Pliensauvorstadt schlief die Seniorin eigenen Angaben nach kurz ein. Aufgrund dessen kam die Fahrerin mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die Leitplanke auf einer Länge von etwa 30 Metern. Ihr Fahrzeug war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (ms)

Esslingen (ES): Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagvormittag an der Einmündung Rotes Kreuz ereignet. Eine 77 Jahre alte Frau befuhr kurz vor neun Uhr mit einem VW Polo die L 1150 von Esslingen herkommend und wollte nach links in Richtung Aichschieß abbiegen. Beim Abbiegen wurde ihr Wagen von einem Kleintransporter der Marke Peugeot eines 21-Jährigen, der auf der Landstraße von Baltmannsweiler kommend unterwegs war, erfasst. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Pkw der Seniorin zur Seite und die Fahrerin verletzte sich schwer. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Der Einmündungsbereich musste für drei Stunden während der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge sowie der Fahrbahnreinigung gesperrt werden. (ms)

Esslingen (ES): Tankstelle überfallen (Zeugenaufruf)

Nach dem Überfall auf eine Tankstelle am Dienstagabend in der Obertürkheimer Straße fahndet die Polizei nach zwei unbekannten Männern. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten die beiden maskierten Täter gegen 23.25 Uhr die Tankstelle betreten und einen Angestellten mit mehreren Schlägen verletzt, ihn mit einer Waffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß mit mehreren hundert Euro und zudem entwendeten Zigarettenpackungen unerkannt aus dem Tankstellengebäude. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bislang erfolgslos. Beide Täter werden zwischen 170 cm und 185 cm groß und von normaler Figur beschrieben. Einer der Männer war mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Daunenjacke bekleidet. Er hatte zudem weiße Sneaker an. Der Zweite trug ebenfalls eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke mit Kapuze über dem Kopf. Beide waren mit Sturmhauben maskiert und trugen schwarze Handschuhe. Der Geschädigte wurde durch den Überfall nur leicht verletzt, sodass er eine medizinische Versorgung vor Ort ablehnte. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0711/3990-0. (nf)

Denkendorf (ES): Mit E-Bike verunglückt

Ein unter alkoholischer Beeinflussung stehender Radfahrer ist am späten Dienstagnachmittag gestürzt und musste ärztlich versorgt werden. Der 64-Jährige war gegen 17.40 Uhr mit seinem E-Bike auf der Klingenstraße unterwegs. Hierbei stieß er mit dem Rad gegen den Bordstein und fiel zu Boden. Beim Aufprall zog sich der Radler so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus zur medizinischen Versorgung gebracht werden musste. Da der Mann zu tief ins Glas geschaut hatte, ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über einem Promille, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. (ms)

Tübingen (TÜ): Mann in Gewahrsam genommen

Ein Mann hat sich am Dienstagabend in eine Polizeimaßnahme eingemischt und musste daraufhin in Gewahrsam genommen werden. Die Beamten waren kurz vor 18 Uhr in den Schleifmühleweg in der Tübinger Weststadt gerufen worden, weil dort ein Mann Passanten anpöbelte. Während des Einsatzes mischte sich ein zunächst unbeteiligter 36-Jähriger ein und lief auf die Polizisten zu. Die Aufforderung Abstand zu halten, ignorierte der Störer und schlug in Richtung der Polizeibeamten. Daraufhin wurde der 36-Jährige zu Boden gebracht und Handschließen angelegt. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand, so dass zwei Einsatzkräfte leichte Verletzungen davontrugen. Der Mann wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen und sieht jetzt einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstands entgegen. (ms)

Burladingen (ZAK): Zu schnell in der Kurve unterwegs

Eine mit Glasscherben übersäte Fahrbahn ist die Folge eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Mittwochmorgen auf der L442 ereignet hat. Gegen 6.10 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem VW und einem Anhänger die Landstraße in Richtung Neuweiler. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer dortigen Rechtskurve geriet der mit Glasscheiben geladene Anhänger ins Schaukeln und kippte schlussendlich zur Seite hin um. Verletzt wurde niemand. Der Anhänger musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zur Reinigung der Fahrbahn musste die Landstraße kurzzeitig gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. (nf)

Burladingen-Melchingen (ZAK): Kellerbrand

Zum Brand mit einer starken Rauchentwicklung sind die Einsatzkräfte am Dienstagabend in die Pfaffenbergstraße gerufen worden. Gegen 21.50 Uhr waren die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Hausbewohner bereits mit ersten Löscharbeiten begonnen, die durch die Feuerwehr, die mit 50 Feuerwehrleuten im Einsatz war, rasch beendet werden konnten. Drei Bewohner wurden nachfolgend vom Rettungsdienst, der mit 16 Rettungskräften vor Ort war, wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund einer geplatzten Wasserleitung ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar. Das Gebäude wurde zur Klärung der Brandursache beschlagnahmt und versiegelt. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 60.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt. (cw)

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