Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Weilheim (ES): Tödlicher Verkehrsunfall

Am Dienstagmittag hat sich ein tödlicher Verkehrsunfall auf der K 1252 bei Weilheim ereignet. Ein 71 Jahre alter Mann war kurz nach 13 Uhr mit einem Dacia auf der Kreisstraße von Bissingen herkommend unterwegs. Kurz nach dem Ortsteil Egelsberg kam der Senior aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Sattelzug. Der Unfallverursacher musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Pkw-Lenker hatte so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein bereits gelandeter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die K 1252 zwischen der Abzweigung Egelsberg und Weilheim bis in den späten Nachmittag voll gesperrt werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Mitarbeiter der Straßenmeisterei kamen zur Unterstützung vor Ort. Weiterhin waren Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz. (ms)

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