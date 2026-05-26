Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfälle, Widerstand geleistet, Heckenbrand

Reutlingen (ots)

In Geschäft eingebrochen

In ein Lebensmittelgeschäft in der Reutlinger Innenstadt ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit von Samstag, 20.30 Uhr, bis Montag, 19 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter auf noch ungeklärte Weise in den Laden in der Metzgerstraße. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Einbrecher Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Münsingen (RT): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in der Straße Am Rosenberg ist ein Unbekannter in der Zeit von Sonntag, 3.30 Uhr, bis Montag, 18.50 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum drang der Kriminelle über eine Türe gewaltsam in die Räumlichkeiten ein, in denen er in der Folge in allen Zimmern die Schränke und Schubladen durchwühlte. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Münsingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Eine Pkw-Lenkerin musste am Montagvormittag nach einem Verkehrsunfall in Bonlanden in eine Klinik gebracht werden. Die 74-Jährige war gegen zehn Uhr mit einem VW Golf auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor die Seniorin die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenpoller. Die Fahrerin musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. An dem VW Golf war ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden. Er musste abgeschleppt werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Altbach (ES): Hecke in Brand gesetzt

Zum Brand einer Hecke sind Feuerwehr und Polizei am Montagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, in die Neckarstraße ausgerückt. Zwei 15 und 17 Jahre Jugendliche hatten mit einem Feuerzeug auf dem Boden liegende Blüten eines Baumes angezündet. Aufgrund der derzeitigen Trockenheit breitete sich das Feuer innerhalb kürzester Zeit auf einer Strecke von rund 3 X 30 Metern aus und entzündete auch Teile einer Hecke. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Fußgänger angefahren

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde ein 17-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag auf der Osianderstraße ereignet hat. Ein 36-Jähriger war gegen 16.55 Uhr mit seinem Skoda Fabia von der Friedrichstraße kommend, in die Osianderstraße eingebogen. Wenige Meter weiter kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem 17-Jährigen, der die Straße von links nach rechts überquerte und sich bereits auf der Fahrbahn befand. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen nachfolgend ins Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache und zum Auslesen der digitalen Fahrzeugdaten wurde der Skoda beschlagnahmt und von einem Abschleppdienst abtransportiert. Die Unfallspezialisten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (cw)

Nürtingen (ES): Betrunken Verkehrsunfall verursacht und Widerstand geleistet

Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 55-Jähriger entgegen, den die Polizei am Montagabend auf dem Dürerplatz aus dem Verkehr gezogen hat. Gegen 20.30 Uhr war die Polizei von Verkehrsteilnehmern alarmiert worden, denen in der Berliner Straße ein VW Passat aufgefallen war, der in so starken Schlangenlinien unterwegs war, dass es mehrfach zu Beinaheunfällen mit entgegenkommenden Fahrzeugen gekommen sein soll. Beim Einparken in eine Parklücke auf dem Dürerplatz soll der Fahrer anschließend einen daneben geparkten 5er BMW touchiert haben. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten versuchte der Mann gerade an der Fahrerseite aus seinem Passat auszusteigen. Weil er aber so dicht an dem BMW geparkt hatte, knallte er mit der Türe erneut gegen den BWM und beschädigte diesen. Eine nachfolgende Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 55-Jährigen ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als drei Promille, sodass eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Gegen diese setzte er sich anschließend auf dem Polizeirevier heftig zur Wehr und trat zudem einer Polizeibeamtin in den Bauch. Ernstlich verletzt wurde zum Glück niemand. Der Führerschein des 55-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Höhe des bei dem Verkehrsunfall entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. (cw)

Tübingen-Hirschau (TÜ): Warenautomat beschädigt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einer schadensträchtigen Sachbeschädigung in der Kingersheimer Straße sucht das Polizeirevier Tübingen. Unbekannte hatten dort am frühen Montagmorgen einen Warenautomaten, der direkt an der Ortsdurchfahrt in Höhe der Einmündung Schulstraße stand, offenbar mutwillig mit Gewalt aus der Verankerung gerissen und umgeworfen. Anwohner hatten gegen drei Uhr einen lauten Schlag gehört, den Automat aber erst am kommenden Vormittag entdeckt. Neben der Glasscheibe und den Waren, wurde auch die komplette technische Einrichtung des Automaten zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-1400. (cw)

Winterlingen (ZAK): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Leicht verletzt wurde ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Sigmaringer Straße. Der Jugendliche war gegen 17.40 Uhr auf der Sigmaringer Straße hinter einem Audi unterwegs. Zu spät erkannte er, dass der vorausfahrende 61-jährige Audi-Fahrer blinkte und bremste um nach rechts in eine Einfahrt einzubiegen. Weil er zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, konnte er nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte ins Heck des Audi und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 3.500 Euro geschätzt. (cw)

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