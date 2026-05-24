Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Flugunfall; Arbeitsunfall; Brände

Reutlingen (ots)

Hohenstein (RT): Durch Bus eingeklemmt

Am Samstagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wollte ein 76-jähriger Busfahrer gegen 10 Uhr einen Reisebus der Marke Kässbohrer auf einem Firmengelände rückwärts zwischen zwei andere Busse einparken. Ein 43-Jähriger wollte durch Einweisung unterstützen, geriet hierbei allerdings zwischen den rückwärtsfahrenden und einen geparkten Bus der Marke Mercedes. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. An den Bussen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen übernommen.

Pfullingen (RT): Gleitschirmflieger verunglückt

Ein 45-Jähriger ist am Samstagnachmittag im Fluggebiet Wanne mit seinem Gleitschirm verunglückt. Der Pilot hatte kurz nach seinem Start gegen 17 Uhr die Kontrolle über sein Fluggerät verloren und wurde in eine Baumgruppe getragen. Darin verfingen sich der Gleitschirm und der Pilot. Die Bergwacht sowie die Feuerwehr waren mit insgesamt 24 Einsatzkräften vor Ort und retteten den 45-Jährigen. Dieser war nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben.

Engstingen (RT): Auffahrunfall mit Verletzten

Hoher Sachschaden und zwei leicht Verletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfallgeschehens, das sich am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 312 in Engstingen ereignet hat. Ein 53-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem Toyota Land Cruiser auf der Reutlinger Straße von Honau kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. Hierbei übersah er einen verkehrsbedingt stark abbremsenden Skoda Kodiaq vor ihm, welcher mit einem 35-jährigen Fahrer und einer 31-jährigen Beifahrerin besetzt war. Dieses Fahrzeug schob der Unfallverursacher auf eine vorausfahrende Mercedes-Benz C-Klasse einer 48-Jährigen auf. Die Insassen des Skoda erlitten leichte Verletzungen, benötigten allerdings keinen Rettungswagen zur Versorgung. An allen Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40.000 Euro. Gegen 17 Uhr wurde die Unfallstelle geräumt und die B 312 war wieder komplett befahrbar.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Arbeitsunfall mit Verletztem

Zu einem Firmengelände in der Bernhäuser Straße in Neuhausen sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Samstagmorgen, gegen 8 Uhr, ausgerückt. Dort war ein 25-Jähriger bei Arbeiten mit seinem Bein in einen Steinbrecher geraten. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte er sich aus eigenen Kräften wieder daraus befreien. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde durch den Rettungsdienst ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Mann in eine umliegende Klinik ausflog.

Kirchheim unter Teck (ES): Kind gegen Leitplanke gefahren

Schwere Verletzungen hat sich ein vierjähriges Kind bei einem Fahrradunfall am Samstagmorgen zugezogen. Bisherigen Ermittlungen zu Folge, befuhr der Junge gegen 10 Uhr den Auerbachweg von Schlierbach her kommend in Richtung Kirchheim unter Teck und wurde hierbei von seiner 27-jährigen Mutter zu Fuß begleitet. An einem abschüssigen, steilen Teilstück der Strecke, verlor der Vierjährige die Kontrolle über sein Kinderfahrrad, geriet zunächst in den Grünstreifen und kollidierte anschließend mit einer Schutzplanke. Hierbei verletzte er sich trotz getragenem Schutzhelm derart, dass er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen übernommen.

Altenriet (ES): Gartenhausbrand

Mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften ist die Feuerwehr am Samstagnachmittag zu einem Brandgeschehen in der Friedhofstraße ausgerückt. Gegen 14.30 Uhr hatten Anwohner über Notruf ein Feuer in einem Gartenhaus gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und das Feuer schlussendlich löschen. Auslöser dürfte der Akku eines Gartengerätes gewesen sein, welcher im Gartenhaus geladen wurde. Beim Brandgeschehen wurde niemand verletzt, der Sachschaden wurde auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Albstadt (ZAK): Werbeplakat angezündet

Ein entzündetes Werbeplakat im Ortsteil Tailfingen hat in der Nacht zum Sonntag den Einsatz der Feuerwehr und Polizei notwendig gemacht. Gegen 1.15 Uhr hat ein Unbekannter in der Goethestraße, das an einer Straßenlaterne angebrachte Plakat angezündet, woraufhin sich die Flammen auf eine in unmittelbarer Nähe befindliche Thuja-Hecke ausbreitete. Hierdurch entstand ein meterhoher Flammenschlag, der durch die angerückte Feuerwehr schließlich bekämpft werden konnte. Eine Gefahr für die benachbarten Wohngebäude bestand nicht. Die Ermittlungen zum bislang unbekannten Verursacher werden vom Polizeirevier Albstadt geführt.

Meßstetten (ZAK): Alkoholisiert Unfall verursacht

Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen gegen einen 57-Jährigen aufgenommen, der am Samstagabend einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle unerlaubt entfernt hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Mann gegen 20.15 Uhr, mit seinem Pkw Renault Mégane auf einen Supermarktparkplatz Im Grund ein und streifte hierbei einen an der Einfahrt wartenden Renault Austral, der von einem 68-Jährigen gelenkt wurde. Im Anschluss an das Geschehen entfernte sich der 57-Jährige von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Ermittlungen führten schließlich zum flüchtigen Pkw-Lenker. Während der polizeilichen Maßnahmen konnte zudem alkoholische Beeinflussung von über zwei Promille festgestellt werden, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen und den Führerschein noch vor Ort abgeben musste. Wie stark der Mann während des Unfallgeschehens alkoholisiert war, muss nun gutachterlich festgestellt werden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

Albstadt (ZAK): Brand in Werkstatt

Aus noch unbekannter Ursache heraus ist es in einer Werkstatt in der Eschachstraße zu einem Brandgeschehen gekommen. Gegen 23.30 Uhr bemerkten Anwohner einen Flammenschein und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Die insgesamt 40 Einsatzkräfte der Abteilungen Lautlingen, Laufen, Margrethausen und Ebingen konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern und den Brand rasch bekämpfen. Der Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen und insgesamt zehn Einsatzkräften vorsorglich vor Ort war, musste niemanden behandeln. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist von einem entstandenen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro auszugehen. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Brandentstehung dauern an.

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