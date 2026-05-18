Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Glücklicher Ausgang nach Kollision mit Baum - Möglicherweise durch Smartphone abgelenkt

Hennef (ots)

Ein 18-jähriger BMW-Fahrer aus Hennef wurde am Sonntagabend (17. Mai) mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Gegen 21 Uhr war er auf der Landesstraße 268 (L 268) zwischen Hennef-Uckerath und Süchterscheid von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Das stark beschädigte Auto landete einige Meter abseits der Straße im Graben. Der junge Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien.

Warum der Fahranfänger auf dem Weg nach Uckerath die Kontrolle verlor, ist unklar. Unter dem Fahrersitz entdeckten Polizisten ein eingeschaltetes Smartphone. Es könnte eine Rolle beim Unfall gespielt haben. Die Beamten stellten das Gerät als Beweismittel sicher.

Der BMW wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

Smartphones am Steuer: Ein hohes Risiko

Studien zeigen:

- Wählen während der Fahrt erhöht das Unfallrisiko um das 2,8- bis 5,9-Fache. - Telefonieren steigert es um das 1,3- bis 6,7-Fache. - Schreiben von Nachrichten vervielfacht das Risiko um das 23-Fache.

Tipps für sicheres Fahren:

Begrenzen Sie die Bedienung von Geräten während der Fahrt auf ein Minimum! Viele Informationen lassen sich schon vor Fahrtantritt abrufen/eingeben.

Lassen Sie das Mobiltelefon oder Smartphone einfach mal klingeln! An geeigneter Stelle können Sie anhalten, um dann wichtige Anrufe und/oder Nachrichten zu tätigen bzw. zu versenden.

Zeitdruck ist ein schlechter Mitfahrer und verleitet dazu, "mal eben" während der Fahrt das Eine oder Andere zu essen, zu trinken oder schnell noch eine Nachricht zu versenden. Fahren Sie früher los!

Halten Sie das Lenkrad mit beiden Händen fest und belassen Sie ihren Blick auf der Straße! Nur so können Sie sich auch auf plötzliche und unvorhergesehene (Gefahren-) Situationen einstellen, um diese zu meistern.

Seien Sie mit den Gedanken beim Fahren! Die Bedienung von Geräten während der Fahrt lenkt Sie nicht nur ab, sondern kann Sie zudem gedanklich und emotional stärker beeinflussen, als Ihnen recht ist. #Leben (Bi)

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