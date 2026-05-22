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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Rauschgiftdealer in Haft

Reutlingen (ots)

Rottenburg (TÜ):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 23-Jährigen, der am Mittwoch (20.05.2026) in Rottenburg festgenommen werden konnte. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Der 23-Jährige war im Verlauf anderweitiger Ermittlungen ins Visier der Ermittler geraten und steht in dringenden Verdacht, einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Dieser Handel soll über Internetdienste angebahnt und über den Versand der Ware per Post an Paketstationen abgewickelt worden sein. Als der Mann am Mittwoch (20.05.2026) ein Paket mit mehr als einem Kilogramm Kokain von einer Paketstation abholen wollte, schlugen die Fahnder zu und nahmen den Mann vorläufig fest. Bei der nachfolgenden, richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung fanden und beschlagnahmten die Kriminalbeamten mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealergeld, Ecstasy-Tabletten, ein Messer und Pfefferspray sowie weitere dealertypische Utensilien.

Der einschlägig polizeibekannte und vorbestrafte Beschuldigte wurde am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 23-jährige deutsche Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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