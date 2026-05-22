Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrskontrollen; Brände; Sachbeschädigungsdelikt; Einbrüche; Telefonbetrug

Reutlingen (ots)

Zahlreiche Verstöße bei Großkontrolle festgestellt

Bei einer Großkontrolle im Straßenverkehr hat das Polizeipräsidium Reutlingen zusammen mit Kräften des Hauptzollamts Ulm am Donnerstag diverse Verstöße festgestellt. An dem von zehn Uhr bis 17 Uhr dauernden Einsatz im Bereich Rommelsbacher Straße / Sankt-Peter-Straße waren rund 35 Beamtinnen und Beamte beteiligt. Diese nahmen über 100 Autos, Lastwagen und Zweiräder unter die Lupe, überprüften mehr als 130 Personen und Dokumente und behielten über 4.200 Euro an Sicherheitsleistungen ein. Am Ende der Großkontrolle bilanzierten die Einsatzkräfte mehrere Dutzend Verstöße, unter anderem gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen Sozialvorschriften oder gegen die Ladungssicherungspflicht. Außerdem ergab sich bei sieben Fahrzeugführern der Verdacht auf eine Beeinflussung berauschender Mittel und in zwei Fällen war die erforderliche Fahrerlaubnis gar nicht vorhanden. Acht Fahrzeuge waren derart vorschriftswidrig, dass dadurch die Betriebserlaubnis erloschen war. Des Weiteren stießen die Beamtinnen und Beamten auf nicht angelegte Sicherheitsgurte und Verstöße gegen das Handyverbot sowie die Helmpflicht. Ein Verkehrsteilnehmer missachtete vor den Augen der Einsatzkräfte gar das Rotlicht der Ampel. Die Betroffenen sehen nun entsprechenden Anzeigen entgegen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Reutlingen (RT): Brand von Thuja-Hecke

In den Ruderschlachtweg nach Betzingen sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagnachmittag, kurz vor 17.30 Uhr, ausgerückt. Dort hatte zuvor eine Thuja-Hecke Feuer gefangen und war in Flammen aufgegangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte der Brand durch einen Böller, der von Kindern gezündet worden war, verursacht worden sein. Verletzt wurde niemand. (mr)

Reutlingen (RT): Graffiti-Schmierer ertappt

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte ein 33-Jähriger am Donnerstagabend auf frischer Tat geschnappt werden. Die Frau hatte beobachtet, wie der Mann die Wände im Bereich der Unterführung bei der Oskar-Kalbfell-Halle, mehreren Verteilerkästen sowie Scheiben der Bushaltestelle in der Lederstraße mit einem Permanentmarker beschmierte und damit beschädigte. Sie alarmierte umgehend die Polizei und verfolgte den Tatverdächtigen, sodass der 33-Jährige im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung kurz darauf in der Wilhelmstraße vorläufig festgenommen werden konnte. Bei der nachfolgend richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Person und seiner Wohnung fanden und beschlagnahmten die Polizeibeamten zahlreiche Permanentmarker, Spraydosen und Zeichnungen von Tags und Motiven. Der 33-Jährige sieht nun nicht nur einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen, sondern dürfte auch für die Beseitigung der Beschädigungen aufkommen müssen. Ob der Mann für weitere Schmierereien im Stadtgebiet verantwortlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen. (cw)

Lichtenstein-Unterhausen (RT): Pkw-Brand

Ein technischer Defekt dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Mercedes Vito am frühen Freitagmorgen in der Gießsteinstraße gewesen sein. Kurz vor drei Uhr war der Brand gemeldet worden. Beim Eintreffen der Polizei stand die Front des Wagens bereits in Vollbrand. Erste Löschmaßnahmen der Polizeibeamten mit dem bordeigenen Feuerlöscher wurden in der Folge von der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten im Einsatz war, fortgeführt und die Flammen gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. (cw)

Sankt Johann-Würtingen (RT): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus im Wasserweg sind Unbekannte am Donnerstag eingebrochen. Zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zum Haus, in dem sie in der Folge in den Zimmern die Schränke und Schubladen durchwühlten. Mit ihrer Beute von noch nicht bekanntem Wert machten sie sich anschließend aus dem Staub. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Münsingen (RT): Vorfahrt missachtet

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag an der Einmündung Karlstraße / Bachwiesenstraße ereignet hat. Eine 68-Jährige wollte gegen 14.30 Uhr mit ihrem Renault von der Bachwiesenstraße in die Karlstraße einfahren. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 62 Jahre alten Fahrer einer BMW, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Dabei wurde der Motorradfahrer von seiner Maschine auf die Motorhaube des Renaults abgeworfen. Ein Rettungswagen brachte ihn in der Folge zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 15.000 Euro geschätzt. (cw)

Pfullingen (RT): Betrug durch Schockanruf (Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Pfullingen ist am Donnerstag von dreisten Telefonbetrügern um Bargeld und Wertgegenstände gebracht worden. Die Frau erhielt einen Anruf, in der ihr die frei erfundene Geschichte mitgeteilt wurde, dass ihre Enkelin in Tübingen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Für die Umgehung einer Haftstrafe sei nun die Bezahlung einer Kaution erforderlich. Die Seniorin schenke dem Glauben, hob eine fünfstellige Summe Bargeld bei ihrer Bank ab und übergab dieses zusammen mit Schmuck und Goldmünzen am Nachmittag an einen Komplizen des Anrufers. Später flog der Betrug auf. Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Geparkten Mercedes angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Auf rund 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen in der Gartenstraße angerichtet hat. Der Unbekannte war gegen 0.40 Uhr mit seinem Wagen auf der Gartenstraße unterwegs. Beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß geparkten, grauen Mercedes Vito schrammte er mit seiner linken Fahrzeugseite vorbei. Obwohl der Mercedes dabei schwer beschädigt wurde, entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen älteren Skoda, mutmaßlich mit dem Baujahr 2017 handeln. Das gesuchte Fahrzeug dürfte im Frontbereich massiv beschädigt sein, insbesondere dürften große Teile der Stoßstange fehlen, die an der Unfallstelle zurückblieben. Anhand der Spuren von ausgelaufenen Betriebsstoffen könnte der Fahrer über die Gartenstraße, Brühlstraße und die Steidachstraße in Richtung Im Riedenberg und Ortsausgang Stetten geflüchtet sein. Hinweise bitte an die Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-420. (cw)

Deizisau (ES): Auffahrunfall auf B 10

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten ist es am Donnerstagnachmittag auf der B 10 in Richtung Ulm gekommen. Kurz nach 16 Uhr fuhr eine 24-jährige Skoda-Lenkerin auf der linken Spur auf den verkehrsbedingt abbremsenden Kia eines 62-Jährigen auf. Dabei erlitten die Unfallverursacherin sowie die 58 Jahre alte Beifahrerin im Kia ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Den Schaden an den Autos gibt die Polizei mit insgesamt rund 18.000 Euro an. Der Skoda musste zudem abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen gesperrt. Dies führte zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. (mr)

Nürtingen (ES): Einbruch in Verkaufsraum

In den Verkaufsraum eines Hofladens bei Raidwangen ist ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich in der Zeit zwischen 19 Uhr und 2.15 Uhr durch das Aufhebeln der Schiebetür ins Innere und suchte dort nach Stehlenswertem. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. Der Polizeiposten Roßdorf ermittelt. (mr)

Dußlingen (TÜ): Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag zwischen Dußlingen und Gomaringen erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte der 14-jährige Radfahrer gegen 16.40 Uhr die K 6901 queren, worauf es zur Kollision mit dem Mercedes eines vorfahrtsberechtigten 66-Jährigen kam. Der Junge musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 20.000 Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Tuningkontrollen mit diversen Verstößen

Diverse Verstöße musste die Polizei bei einer groß angelegten Tuning-Kontrolle am Donnerstag in Ebingen ahnden. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 19.30 Uhr lotsten die Beamten der Verkehrspolizei Balingen sowie des Polizeireviers Albstadt zusammen mit einem Fortbildungslehrgang der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg entsprechende Fahrzeuge von der B 463 auf das Gelände der unterstützenden Feuerwehr Ebingen. Dort wurden die Autos und deren Fahrer auf Herz und Nieren geprüft. An einem halben Dutzend Fahrzeuge war durch Anbauten, nicht vorschriftsmäßige Reifen bzw. Räder oder durch Veränderungen am Fahrwerk oder der Abgasanlage die Betriebserlaubnis erloschen. Fünfmal untersagten die Einsatzkräfte wegen Mängeln, z.B. wegen Schäden an den Bremsen oder spitzer Teile, die Weiterfahrt. Des Weiteren stießen die Beamten auf Verstöße gegen die Gurtpflicht, darunter auch die mangelnde Sicherung von Kindern. Außerdem ertappten sie 17 Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell