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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Widerstand geleistet

Reutlingen (ots)

Oberboihingen (ES): Widerstand geleistet

Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.05.2026 / 12.22 Uhr

Im Rahmen der Fahndung nach einem Einbruch in einen Hofladen bei Nürtingen-Raidwangen, in dessen Zusammenhang ein Radfahrer aufgefallen war, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 3.30 Uhr in der Daimlerstraße einen 50-Jährigen, der dort auf seinem Fahrrad unterwegs war. Dieser konnte sich nicht ausweisen, weshalb zur Überprüfung seiner Dokumente seine angegebene Wohnanschrift mit ihm aufgesucht werden sollte. Dabei ergriff der Mann plötzlich die Flucht in Richtung Bahndamm, konnte aber nach einer kurzen Verfolgung angehalten werden. Gegen die Gewahrsamnahme setzte er sich mit Schlägen und Tritten massiv zur Wehr, wobei er auch einem Beamten einen Stein aus dem Gleisbett ins Gesicht schleuderte und diesen verletzte. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray und der Unterstützung weiterer Streifenwagenbesatzungen gelange es dem Mann Handschließen anzulegen und ihn festzunehmen. Beide Polizeibeamten und auch der 50-Jährige mussten in der Folge zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Einer der Polizeibeamten konnte seinen Dienst anschließend nicht mehr fortsetzen. Bei der Absuche des Fluchtweges konnte der zuvor weggeworfene Rucksack des Mannes mit einbruchsverdächtigem Werkzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Die zunächst von dem Mann angegebenen und falschen Personalien konnten nachfolgend verifiziert werden. Ob möglicherweise ein Zusammenhang mit dem Einbruch in den Hofladen besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Nürtingen-Roßdorf aufgenommen hat. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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