Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Brände; Verkehrsunfälle; Betrug durch Schockanrufer

Reutlingen (ots)

Verbaler Streit mündet in körperlicher Auseinandersetzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Kunden und einem Angestellten eines Sicherheitsdienstes ist es am Freitagabend in der Reutlinger Innenstadt gekommen. Gegen 20.45 Uhr kam es in einem Ladengeschäft in der Bahnhofstraße zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 39 Jahre alten Kunden und einer 31 Jahre alten Kundin. Ein 27-Jähriger, welcher als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in dem Ladengeschäft tätig war, bemerkte das Streitgespräch, sprach daraufhin den Mann an und forderte ihn auf, das Ladengeschäft zu verlassen. Nachdem der 39-Jährige dieser Aufforderung nicht nachkam, kam es zwischen ihm und dem 27-Jährigen zu einem Handgemenge. Im weiteren Verlauf sprühte der Angestellte dem Kunden Pfefferspray ins Gesicht und stieß ihn aus dem Ladengeschäft, so dass der 39-Jährige die vor dem Ladengeschäft befindlichen Treppenstufen hinabstürzte und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Durch die eintreffende Polizeistreife wurden die beiden Beteiligten getrennt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen am Neckar (ES): Brand auf Balkon eines Mehrfamilienhauses

Am Freitagnachmittag ist die Feuerwehr zu einem Balkonbrand in der Haldenstraße in Esslingen-Hegensberg ausgerückt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses gegen 14.50 Uhr ein Elektrogrill in Vollbrand. Anwohner verständigten daraufhin die Feuerwehr und verließen unverletzt das Gebäude. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Diese war mit fünf Fahrzeuge und 22 Einsatzkräften vor Ort. An der Gebäudefassade entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Esslingen am Neckar (ES): Wohnungsbrand

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Freitagabend gegen 21.45 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Schelztorstraße ausgerückt. Die Feuerwehr konnte den Brandausbruch in der betroffenen Wohnung im Bereich eines Stromverteilerkastens lokalisieren. Nach derzeitigem Stand wird als Brandursache ein technischer Defekt vermutet. Die Brandwohnung sowie weitere Wohnungen auf dem betroffenen Stockwerk und darüber waren zeitweise nicht mehr bewohnbar. Ein 35-jähriger Hausbewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 400.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit zwei Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort.

Nürtingen (ES): Mit fast drei Promille unterwegs

Ein 47-Jähriger hat am Freitagabend nach einer Trunkenheitsfahrt seinen Führerschein abgeben müssen. Gegen 21.30 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die auffällige Fahrweise eines Skoda Octavia auf der Nürtinger Straße in Neckarhausen und stellte den Fahrer wenig später zur Rede, als dieser eine Verkehrsinsel überfahren hatte und anhalten musste. Hierbei stellte der Zeuge fest, dass der 47-jährige Fahrer des Skoda stark nach Alkohol roch und verhinderte seine Weiterfahrt bis zum Eintreffen der Polizei. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Skodafahrer einen vorläufigen Wert von fast drei Promille. Folglich musste der Mann neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.

Bissingen an der Teck (ES): Traktor umgestürzt und ausgebrannt

Zu einem Unfall mit einem Traktor ist es am Freitagnachmittag auf einem abschüssigen Wiesengrundstück in Verlängerung des Stuberwegs gekommen. Gegen 13.40 Uhr hielt der 74-jährige Fahrer eines Traktors der Marke Ford auf einer am Hang befindlichen Streuobstwiese an und stieg ab, um den Überrollbügel einzuklappen. Hierbei setzte sich der Traktor in Bewegung und rollte anschließend mehrere hundert Meter über die Wiese bergab, bevor er eine Böschung hinab fuhr und schließlich in einem Waldstück zur Endlage kam. Infolge der erheblichen Beschädigungen geriet das Fahrzeug in Brand. Durch die verständigte Feuerwehr, welche mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand in dem unwegsamen Gelände gelöscht werden. Der ausgebrannte Traktor wurde anschließend durch den Besitzer geborgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Wernau (ES): Alkoholisiert im Grünstreifen festgefahren

Aufgrund alkoholischer Beeinflussung ist am frühen Samstagmorgen in Wernau ein 21-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 01.40 Uhr war der Mann mit seinem VW Polo auf einem gerade verlaufenden Straßenabschnitt der Esslinger Straße in Fahrtrichtung Plochingen unterwegs, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam, den dortigen Geh- und Radweg querte und sich letztlich im Grünstreifen festfuhr, wobei allerdings kein Sachschaden entstand. Der 21-Jährige entfernte sich zunächst zu Fuß von der Örtlichkeit, konnte jedoch kurze Zeit später von einer Polizeistreife, welche sich nach einem Hinweis eines Zeugen zur Örtlichkeit begab, angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 21-Jährigen einen Wert von deutlich über zwei Promille, weshalb bei ihm eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Mössingen/Ammerbuch (TÜ): Telefonbetrüger am Werk

Im Laufe des Freitags sind gleich zwei Seniorinnen Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. Am Nachmittag teilte eine Dame aus Mössingen zunächst mit, dass sie an einen Abholer Bargeld und Wertgegenstände in Höhe von mehreren zehntausend Euro übergeben habe. Zuvor hatten sich die Kriminellen am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und ihr vorgegaukelt, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sie nun zu ihrer Freilassung eine Kaution bezahlen müsse. Unmittelbar nach der Übergabe bemerkte die Geschädigte den Betrug und verständigte die Polizei. Mit einer ähnlichen frei erfundenen Geschichte wurde in den Abendstunden des Freitags eine weitere Seniorin aus Ammerbuch Opfer von Kriminellen. Auch sie übergab mehrere zehntausend Euro Bargeld und Wertgegenstände an einen Abholer, nachdem ihr zuvor in einem Telefonat wahrheitswidrig erzählt wurde, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und sie nun eine Kaution bezahlen müsse, um eine Haftstrafe abzuwenden. Erst später bemerkte sie den Betrug.

Tübingen (TÜ): Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitagabend ist es in der Werkstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zeugen beobachteten, wie gegen 23.45 Uhr ein schwarzer SUV der Marke Volvo beim Rückwärtsfahren einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra beschädigte. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher mit dem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Mehrere Zeugen gaben vor Ort an, dass sie den Fahrer zuvor beobachtet hatten, wie er mutmaßlich betrunken in sein Fahrzeug eingestiegen und losgefahren war. Im Rahmen der Fahndung wurde das verlassene Fahrzeug des Unfallverursachers im Nahbereich festgestellt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen zum 37 Jahre alten Unfallverursacher konnte dieser merklich alkoholisiert in Rottenburg am Neckar angetroffen werden. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Er wurde zur Durchführung einer Blutentnahme auf das Polizeirevier Rottenburg verbracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.

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