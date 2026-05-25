Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gasaustritt aus Pkw, Unfälle, Einbrecher gefasst

Reutlingen (ots)

Gasaustritt aus Pkw

Am Sonntagabend ist es aufgrund auslaufender Flüssigkeit unter einem geparkten Pkw in der Carl-Diem-Straße zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Gegen 18.40 Uhr meldete ein Passant der Polizei einen geparkten Pkw aus welchem Flüssigkeit austreten würde, die nach Gas rieche. Mit der hinzugerufenen Feuerwehr wurde der Bereich um das Fahrzeug kurzzeitig weiträumig abgesperrt. Über den Autobesitzer konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sein Pkw bereits seit längerer Zeit dort abgestellt war und das darin befindliche Gas aufgrund eines technischen Defektes komplett ausgetreten war. Eine Gefahr für die Anwohner bestand zu keinem Zeitpunkt.

Sonnenbühl (RT): Auffahrunfall zwischen Pkw und Motorrad

Am Pfingstsonntag kam es auf der Gönninger Steige zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 61-jährige Fahrer eines Motorrades der Marke Kawasaki Z1000 mit einer 27-jährigen Sozia, gegen 11.00 Uhr, die Landstraße 230 von Reutlingen-Gönningen kommend in Fahrtrichtung Sonnenbühl-Genkingen. Als ein vor ihm fahrender Pkw Ford S-Max plötzlich stark abbremste, musste folglich der 61-jährige Motorradfahrer ebenfalls stark abbremsen und versuchte hierbei noch erfolglos nach rechts auszuweichen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge durch die glücklicherweise keiner der Beteiligten verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Schäden nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 11.000 Euro geschätzt. Der 54-jährige Fahrer des Ford S-Max gab im Rahmen der Unfallaufnahme an, dass ein technischer Defekt die Ursache für das abrupte Abbremsen seines Pkw gewesen sei. Ob ein derartiger technischer Defekt tatsächlich vorlag, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Denkendorf (ES): Mehrere Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Pfingstmontag mindestens drei Fahrzeuge beschädigt. In der Justinus-Kerner-Straße beobachtete eine Zeugin den Täter wie er an zwei Pkw die Außenspiegel beschädigte und einen Motorroller umwarf. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 600 Euro. Die Polizei Filderstadt hat die Ermittlungen übernommen. Der Verursacher wurde als männlich, zwischen 16-18 Jahren und ungefähr 170cm groß beschrieben. Er soll blonde, lockige, an den Seiten kurz rasierte Haare gehabt haben und mit einer weiten hellen Jeans, sowie einem dunklen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Er führte einen Tretroller und einen roten Rucksack mit sich. Bürger, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen können oder deren Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde, werden gebeten sich unter 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.

Balingen (ZAK): Nach Wohnhauseinbruch festgenommen

Ein 37-jähriger Mann ist am späten Sonntagnachmittag in ein Wohnhaus in Balingen, in der Straße "Im Steinenbühl" eingebrochen. Die Eigentümer waren zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Ein zunächst unbekannter Täter verschaffte sich am Pfingstsonntag gegen 16.00 Uhr gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Steinenbühl". Die Bewohner befanden sich noch im Urlaub. Dort hielt er sich über einen längeren Zeitraum auf. Zeugen werden auf den Täter aufmerksam, als dieser gegen 20.00 Uhr das Gebäude verlässt und sich dabei auffällig verhielt, nachdem er angesprochen wurde. Er entfernte sich dann fußläufig Richtung Rosenfelder Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief zunächst erfolglos. Bei der Inaugenscheinnahme des Wohnhauses konnten an mehreren Stellen Blutspuren festgestellt werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen richtete sich ein konkreter Verdacht auf einen 37-Jährigen, welcher unweit in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht ist. Bei der nachfolgenden Überprüfung konnte der Tatverdächtige dort angetroffen werden. Hierbei konnte bei ihm diverses Diebesgut aus dem Wohnungseinbruch sichergestellt werden. Zudem wies er entsprechende Verletzungen auf. Der 37-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und in ein Krankenhaus zu Versorgung seiner Verletzungen gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er im Anschluss wieder zurück in seine Einrichtung gebracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hausen am Tann (ZAK): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag zugezogen. Der 72-jährige Fahrer eines Skoda Fabia befuhr gegen 15.25 Uhr die K7170 von Hausen am Tann in Richtung Ratshausen und überholte zwei vor ihm fahrende Radfahrer. Beim Überholvorgang übersah er jedoch eine ihm entgegenkommende Gruppe mit drei Motorradfahrern, die daraufhin stark abbremsen mussten. Ein in der Gruppe fahrender 21-jährige Lenker einer Ducati touchierte hierbei das Heck des vor ihm fahrenden Motorrads. Der 21-Jährige kam daraufhin zum Sturz und verletzte sich schwer. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden an den Motorrädern von circa 3500 Euro. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme für circa zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

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