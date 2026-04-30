Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Dachstuhlbrand in Frankfurt-Nied - 120 Einsatzkräfte verhindern Ausbreitung

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Frankfurt am Main (ots)

Am Nachmittag kam es in der Straße Im Sechholder zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Um 16:18 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Auf einem Flachdach brannte eine Fläche von rund 60 Quadratmetern. Um die Flammen gezielt bekämpfen zu können, musste das Dach aufwändig geöffnet werden. Die Löschmaßnahmen gestalteten sich entsprechend zeit- und personalintensiv.

Insgesamt waren rund 120 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Ein Feuerwehrmann musste im Verlauf des Einsatzes ambulant behandelt werden. Weitere Verletzte gab es nicht.

Die Nachlöscharbeiten sowie Kontrollen auf mögliche Glutnester dauerten bis in die Abendstunden an.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens aufgenommen.

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