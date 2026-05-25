Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Motorradunfall

Reutlingen (ots)

Zwiefalten (RT): Motorradfahrer verunglückt

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 312 zwischen Huldstetten und Zwiefalten. Ein 27-Jähriger war gegen 16.15 Uhr mit seiner Yamaha in Richtung Zwiefalten unterwegs, als er in einer Spitzkehre die Kontrolle über seine Maschine verlor. Der Yamaha-Lenker kollidierte in der Folge mit der Leitplanke und stürzte mehrere Meter einen angrenzenden Hang hinab. Der Verunfallte wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Zwei Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachteten, mussten durch einen Notfallseelsorger betreut werden. Zur Bergung des Kraftrads war ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Zwiefalter Steige in beide Richtungen bis 18.30 Uhr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde durch die zuständige Straßenmeisterei eingerichtet. Neben der Polizei befanden sich die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit zahlreichen Einsatzkräften an der Unfallstelle im Einsatz.

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