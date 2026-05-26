Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weiterer Einbruch in Reutlingen, Unfall in Metzingen, Tödlicher Unfall bei Rottenburg

Reutlingen (ots)

Einbruch in Friseursalon

Am Dienstagmorgen ist dem Polizeirevier Reutlingen ein zweiter Einbruch über Pfingsten in der Innenstadt gemeldet worden. Nach dem Einbruch in einen Lebensmittelladen (siehe Pressemitteilung vom 26.05.2026/11.31 Uhr) wurde ein weiterer, ebenfalls in der Metzgerstraße, entdeckt. Ersten Ermittlungen nach waren mindestens zwei Täter am frühen Montagmorgen, gegen zwei Uhr, über eine gewaltsam geöffnete Schiebetür in einen Friseursalon eingedrungen und haben Bargeld aus der Kasse mitlaufen lassen. Die Polizei prüft einen möglichen Tatzusammenhang. (ms)

Metzingen (RT): Nach Unfall in Krankenhaus eingeliefert

Eine schwer verletzte Verkehrsteilnehmerin musste nach einem Unfall am Dienstagmorgen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine 71 Jahre alte Frau wurde gegen 7.30 Uhr mit schweren Verletzungen am hinteren Eingang des Metzinger Friedhofs in der Auchtertstraße aufgefunden. Die Seniorin wurde anschließend mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Ob sie zuvor von ihrem Fahrrad gestürzt oder sonst wie zu Fall gekommen war, muss noch ermittelt werden. Die Polizei wurde erst nachträglich über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Bei Verkehrsunfall getötet

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der L360 bei Baisingen ereignet. Eine 32-Jährige war gegen sieben Uhr mit ihrem Kia auf der Landesstraße von Eutingen im Gäu kommend in Richtung Baisingen unterwegs, als sie mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zur frontalen Kollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes Sprinter mit Anhänger, dessen Fahrer keinerlei Chancen mehr hatte, um zu reagieren. Die Fahrerin des Kia wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie trotz einer notärztlichen Erstversorgung noch an der Unfallstelle verstarb. Der 33-Jahre alte Fahrer des Sprinter und sein gleichaltriger Beifahrer erlitten nach derzeitigen Kenntnissen leichte Verletzungen. Beide wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 45.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten, dem Rettungsdienst mit drei Rettungswagen, einem Notarzt, einem Rettungshubschrauber sowie 14 Einsatzkräften, auch Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis etwa 12.30 Uhr gesperrt werden. (cw)

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