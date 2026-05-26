Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: COPDAYS 2026 für die Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und den Zollernalbkreis am 30. und 31. Juli 2026

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl (RT): Auch dieses Jahr finden die COPDAYS, das beliebte, zweitägige Erlebnispraktikum für junge Berufsinteressenten, wieder in Sonnenbühl statt.

In der Erpftalhalle bietet sich Ende Juli wieder die Möglichkeit, die Aufgaben der Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Reutlingen sowie des Polizeipräsidiums Einsatz hautnah zu erleben und dabei sogar selbst aktiv zu werden. Es wartet ein facettenreiches Programm, mit dem die Vielfalt des abwechslungsreichen Berufs bei der Landespolizei vorgestellt wird und bei dem das Mitmachen im Mittelpunkt steht.

Welche Aufgaben warten im Polizeialltag, wie sieht ein Streifenwagen von innen aus, was können unsere Polizeihunde, wie arbeitet eigentlich die Kriminaltechnik, wieso hat die Polizei Drohnen und was sieht man alles, wenn man beim Polizeipräsidium Einsatz arbeitet? Diese und noch viele weitere Fragen werden in entspannter Atmosphäre von erfahrenen Polizistinnen und Polizisten beantwortet. Interessante, praktische Vorführungen ebenfalls zum Programm. Weil zum Polizeiberuf auch eine gewisse Fitness gehört, stehen an beiden Tagen Dienstsport, Einsatztraining und der COPDAYS-Parcours gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen auf dem Plan.

Am Abend des ersten Tages berichten Polizeiauszubildende und -studierende von Ihren Eindrücken aus der laufenden Ausbildung oder dem Studium. Beim gemeinsamen Abendessen und bei lockeren Gesprächen klingt der erste anstrengende Tag aus. Übernachtet wird in Mehrbettzimmern in einer nahen Unterkunft.

Auch am zweiten Tag wartet ab dem frühen Morgen ein erlebnisreiches Programm, bei dem das aktive Mitmachen im Mittelpunkt steht. Am Nachmittag endet die Veranstaltung mit einer informativen Hausmesse mit etlichen Themenständen. Zu dieser Hausmesse sind nicht nur die Angehörigen der Teilnehmenden eingeladen, sondern auch die interessierte Öffentlichkeit.

Das Angebot richtet sich an alle jungen Erwachsenen und Jugendlichen, die herausfinden wollen, ob der Polizeiberuf zu Ihnen passt. Auch potentielle Berufs- und Studiumswechsler und Schul- und Studienabgänger sind willkommen. Eine Teilnahme ist ab dem vollendeten 15 Lebensjahr möglich. Mitmachen kann, wer in den Landkreisen Esslingen, Reutlingen, Tübingen oder im Zollernalbkreis wohnt, auf dem Weg zur Mittleren Reife, Fachhochschulreife oder zum Abitur ist oder bereits einen solchen Abschluss hat. Körperliche Fitness ohne gesundheitliche Einschränkungen wird vorausgesetzt.

Interessierte können sich mit einem Motivationsschreiben, einem tabellarischen Lebenslauf mit Foto und einer Kopie eines Schul- oder Abschlusszeugnisses oder einer Halbjahresinfo ganz einfach unter reutlingen.berufsinfo@polizei.bwl.de bewerben. Zusätzlich sollten der Bewerbung Angaben zur eigenen Fitness und Belastbarkeit, oder auch, sofern vorhanden, Sport- oder Schwimmabzeichen beigefügt werden.

Für weitere Fragen steht unser Einstellungsberater Dennis Sontheim unter 07433/264-220 gerne zur Verfügung.

Hier nochmals in Kürze zusammengefasst:

Was: COPDAYS 2026 des Polizeipräsidiums Reutlingen Wann: 30. Juli, 8 Uhr, bis 31. Juli, 16 Uhr Wo: Erpftalhalle, 72820 Sonnenbühl Wer: Junge Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Eine Teilnahme an nur einem Tag ist nicht möglich. Für die Übernachtung mit Abendessen und Frühstück wird ein Unkostenbeitrag von 10 Euro erhoben. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, daher lohnt sich eine schnelle Anmeldung. (ah)

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