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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher in Haft

Reutlingen (ots)

Reichenbach/Fils (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des bewaffneten, besonders schweren Falls des Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizeiposten Reichenbach gegen einen 23-Jährigen, der am frühen Mittwochmorgen nach dem Einbruch in einen Imbiss in der Bahnhofstraße vorläufig festgenommen werden konnte. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Gegen 1.40 Uhr war die Polizei von Zeugen, die einen Mann beim Einbruch in eine Schnellgaststätte beobachtet hatten, alarmiert worden. Sie sprachen den Mann an und konnten ihn bis zum Eintreffen der der Polizei festhalten. Wie sich herausstellte hatte sich der 23-Jährige über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Imbiss verschafft und dort die Kasse ausgeplündert. Nachdem bei ihm nicht nur das mutmaßliche Diebesgut, sondern auch ein zugriffsbereit mitgeführtes Messer aufgefunden und sichergestellt werden konnte, wurde der Mann vorläufig festgenommen.

Der einschlägig polizeibekannte und vorbestrafte Beschuldigte wurde am Mittwochvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der bulgarische Staatsangehörige, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen des Polizeipostens Reichenbach dauern an. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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