Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Transporter gerät in Vollbrand - Polizei ermittelt

Itterbeck (ots)

Am Mittwochabend, den 20.05.2026, kam es gegen 22:25 Uhr an der Straße Kirchweg in Itterbeck zu einem Fahrzeugbrand.

Ein Transporter beziehungsweise Klein-Lkw mit Planenaufbau geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Das Fahrzeug stand auf einem Grünstreifen am Kirchweg, etwa 300 Meter von der L 43 entfernt. Zeugen hatten den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert.

Ein Fahrzeugführer oder weitere Personen konnten vor Ort nicht angetroffen werden. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Feuerwehr, unter anderem mit einer Drohne sowie einer Absuche des angrenzenden Waldgebiets, verliefen negativ.

Die Feuerwehren aus Itterbeck, Wilsum und Uelsen waren mit insgesamt neun Fahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand konnte gelöscht werden. Der angrenzende Wald wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Herkunft des Fahrzeugs aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug, möglichen Insassen oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich Kirchweg geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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