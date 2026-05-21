PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mehrere Brände im Stadtgebiet - Polizei prüft möglichen Zusammenhang

Lingen (ots)

Am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag kam es im Stadtgebiet von Lingen zu zwei Bränden, bei denen die Polizei derzeit einen möglichen Zusammenhang prüft.

Gegen 22:05 Uhr geriet an der Schützenstraße ein herrenloser Kleiderberg neben Altglascontainern in Brand. Das Feuer konnte durch eigene Löschmaßnahmen sowie Nachlöscharbeiten der Feuerwehr Lingen gelöscht werden. Beschädigt wurde lediglich die dort abgelegte Kleidung. Hinweise auf einen Verursacher liegen bislang nicht vor.

Kurz darauf, gegen 23:30 Uhr, wurden an der Friedrichstraße mehrere Mülltonnen neben einem Mehrparteienhaus in Brand gesetzt. Insgesamt vier Mülltonnen wurden beschädigt oder zerstört, drei davon vollständig. Durch die starke Rauchentwicklung zog Rauch in das Mehrparteienhaus. Sachschäden am Gebäude entstanden nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Feuerwehr Lingen war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort, löschte den Brand und lüftete das Gebäude.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang der beiden Taten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 15:41

    POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht in Kaufland-Tiefgarage - Zeugen gesucht

    Meppen (ots) - Heute kam es zwischen 09:15 Uhr und 11:15 Uhr in der Tiefgarage vom Kaufland in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dabei einen roten Mazda CX-30. Anschließend entfernte sich die verursachende Person unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 12:33

    POL-EL: Haren - Sachbeschädigung vor Getränkemarkt - Polizei sucht Zeugen

    Haren (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, dem 19.05.2026, 20:00 Uhr, und Mittwoch, dem 20.05.2026, 08:45 Uhr, kam es am Brinkerweg in Haren zu einer Sachbeschädigung vor einem Getränkemarkt. Bislang unbekannte Täter verteilten mehrere Säcke Blumenerde im Eingangsbereich des Marktes. Zudem wurde an einem dort abgestellten Kühlanhänger ein Reifen zerstochen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren