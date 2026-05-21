Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mehrere Brände im Stadtgebiet - Polizei prüft möglichen Zusammenhang

Lingen (ots)

Am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag kam es im Stadtgebiet von Lingen zu zwei Bränden, bei denen die Polizei derzeit einen möglichen Zusammenhang prüft.

Gegen 22:05 Uhr geriet an der Schützenstraße ein herrenloser Kleiderberg neben Altglascontainern in Brand. Das Feuer konnte durch eigene Löschmaßnahmen sowie Nachlöscharbeiten der Feuerwehr Lingen gelöscht werden. Beschädigt wurde lediglich die dort abgelegte Kleidung. Hinweise auf einen Verursacher liegen bislang nicht vor.

Kurz darauf, gegen 23:30 Uhr, wurden an der Friedrichstraße mehrere Mülltonnen neben einem Mehrparteienhaus in Brand gesetzt. Insgesamt vier Mülltonnen wurden beschädigt oder zerstört, drei davon vollständig. Durch die starke Rauchentwicklung zog Rauch in das Mehrparteienhaus. Sachschäden am Gebäude entstanden nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Feuerwehr Lingen war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort, löschte den Brand und lüftete das Gebäude.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang der beiden Taten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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