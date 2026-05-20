Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht in Kaufland-Tiefgarage - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Heute kam es zwischen 09:15 Uhr und 11:15 Uhr in der Tiefgarage vom Kaufland in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dabei einen roten Mazda CX-30. Anschließend entfernte sich die verursachende Person unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Kratzer und weißer Fremdlack sind am rechten vorderen Kotflügel zu erkennen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

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