Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Sachbeschädigung vor Getränkemarkt - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 19.05.2026, 20:00 Uhr, und Mittwoch, dem 20.05.2026, 08:45 Uhr, kam es am Brinkerweg in Haren zu einer Sachbeschädigung vor einem Getränkemarkt.

Bislang unbekannte Täter verteilten mehrere Säcke Blumenerde im Eingangsbereich des Marktes. Zudem wurde an einem dort abgestellten Kühlanhänger ein Reifen zerstochen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

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