Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigungen an Schulgebäude - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Zwischen Freitag, dem 15.05.2026, 13:00 Uhr, und Mittwoch, dem 20.05.2026, 07:15 Uhr, kam es an der Stephanstraße in Lingen zu mehreren Sachbeschädigungen an einem Schulgebäude.

Bislang unbekannte Täter beschädigten im Innenhofbereich die Kellertür der Schule. Zudem wurden an der Eingangstür zum Hausmeisterbüro sowie an einer Glasscheibe der Eingangstür auf der Innenhofseite mutmaßlich mittels Feuerzeug Schmorstellen verursacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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