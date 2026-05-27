Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Bekleidungsgeschäft; Vorrang missachtet; Gasaustritt in Gaststätte; Mutmaßliches Sexualdelikt

Reutlingen (ots)

In Geschäft eingebrochen

In ein Bekleidungsgeschäft in der Reutlinger Innenstadt ist in der vergangenen Nacht eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, zehn Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in den Laden in der Metzgerstraße. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete er Ware und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Engstingen (RT): Vorrang missachtet

Die Missachtung des Vorrangs ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag an der Einmündung B312 / B313 ereignet hat. Eine 67-Jährige war gegen zwölf Uhr mit ihrem Fiat 500 auf der B312 von Engstingen in Richtung Traifelberg unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die B313 abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden Seat Octavia. Dessen 69 Jahre alter Fahrer hatte keine Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Dabei wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Einen Transport in ein Krankenhaus lehnte sie ab. An beiden Fahrzeugen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro entstanden sein. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten vor Ort. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Gasaustritt

Gasgeruch im Keller einer Gaststätte hat am Mittwochmorgen zum Einsatz der Rettungskräfte in der Stuttgarter Straße im Stadtteil Ötlingen geführt. Gegen 4.40 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Polizei und Feuerwehr von einem Mitarbeiter alarmiert worden, der sofort alle Türen und Fenster zum Lüften geöffnet hatte. Durch die die Feuerwehr, die mit zwölf Fahrzeugen und 48 Feuerwehrleuten, inklusive einem Messtrupp im Einsatz war, wurde das Gebäude sofort evakuiert und die vier Bewohner aus dem Haus gebracht. Zudem wurden vorsichtshalber noch sieben Bewohner aus angrenzenden Gebäuden aus dem potentiellen Gefahrenbereich evakuiert. Alle wurde in der Folge vom Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen, fünf Rettungskräften und einem zusätzlichen Rettungswagen vor Ort war, betreut. Durch die Feuerwehr konnte im Keller des Hauses eine erhöhte Gaskonzentration festgestellt werden. Die Gaszufuhr wurde durch den Energieversorger abgestellt und das ganze Gebäude in der Folge von der Feuerwehr durchlüftet. Gegen 7.30 Uhr war die Gefahr soweit beseitigt, dass die Bewohner der umliegenden Häuser sukzessive wieder zurück in ihre Wohnungen konnten. Das Gebäude selbst ist aufgrund der fehlenden Gas- und Stromversorgung derzeit nicht bewohnbar. Die Hausbewohner wurden anderweitig untergebracht. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe eines Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat vor Ort die Ermittlungen zur Ursache des Gasaustritts aufgenommen. Diese dauern derzeit noch an. (cw)

Tübingen (TÜ): Geschädigtensuche nach mutmaßlichem Sexualdelikt (Zeugenaufruf)

Die Kriminalpolizei sucht unter Telefon 07071/972-1400 Geschädigte nach einem Vorfall im Freibad, der sich bereits am Pfingstsamstag (23.05.2026) ereignet haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll sich ein 63-Jähriger in der Gemeinschaftsdusche der Männer gegen 18.20 Uhr einem Kind körperlich angenähert haben. Zeugen wurden auf das Geschehen im Duschraum aufmerksam und meldeten ihre Beobachtungen dem Freibadpersonal, welches den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festhielt. Der betroffene Junge wurde als dunkelhäutig, von schlanker Statur, einer Körpergröße von etwa 150 cm beschrieben und dürfte im Grundschulalter gewesen sein. Er soll mit einer neongrünen Badehose bekleidet gewesen sein und war nach dem Eingreifen der Zeugen nicht mehr im Freibad anzutreffen. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (tr)

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