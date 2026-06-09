Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Vorfahrtsverletzung bei Einfahren in die B518 - drei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Samstag, 06.06.2026, kam es gegen 11.00 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Ford und einem Mercedes. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete die 30-jährige Ford-Fahrerin beim Einbiegen in die B518 die Vorfahrt einer 65-jährigen Mercedes-Fahrerin. Durch die Kollision wurde die 30-Jährige schwer verletzt, ihre Mitfahrerin und die Mercedes-Fahrerin wurden leicht verletzt. Alle drei wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt ungefähr 18.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

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