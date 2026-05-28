Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 28.05.2026

Wolfenbüttel (ots)

Räuberischer Diebstahl

Wolfenbüttel, Teichgarten, 27.05.2026 gegen 12:30 Uhr

Ein 22-jähriger Mann versuchte diverse Gegenstände aus einer Umkleidekabine zu entwenden. Er wurde bei der Tat durch mehrere Schüler beobachtet, die einen 39- jährigen Lehrer informierten. Daraufhin versuchte der Täter mit einem E-Scooter zu flüchten. Hierbei wurde er durch den Lehrer mit einem Fahrrad verfolgt.

Auf der Brücke zum Ententeich konnte der 22-Jährige eingeholt werden. Er stieß den 39-Jährigen von seinem Fahrrad, woraufhin dieser sich leicht verletzte. Der 39-Jährige konnte dem Täter jedoch zu Fuß weiter folgen, bis dieser kurze Zeit später selber stürzte und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte durch Zeugen festgehalten wurde.

Das Diebesgut wurde noch vor Ort an die Geschädigten ausgehändigt, wobei festgestellt werden konnte, dass der E-Scooter bereits am Vormittag entwendet wurde.

Weiterhin ergaben sich Hinweise darauf, dass der 22-Jährige unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln und Alkohol gestanden haben dürfte. Der 22-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls, Diebstahls eines E-Scooters, sowie einer Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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